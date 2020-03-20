Ordu'da yaylaların cazibesi bungalovlarla artırılıyor

Ordu'nun diğer yaylalarının da turizme elverişli olduğuna işaret eden Güler, "Mesudiye'de Keyfalan Yaylası var. Aybastı'da menderesleri ile tanınmış Perşembe Yaylası dünya çapında bir yer. O kıvrımlar arasında rengarenk kano yarışları yapılabiliyor. Tam bir tabiat harikası. Biz orada balonları denemeyi düşünüyoruz. Rengarenk balonlarla bambaşka bir dünya haline gelecek. Balonlar Nevşehir'deki gibi. Bununla ilgili bazı görüşmelerimiz var." diye konuştu.

Güler, Akkuş'ta Argan Yaylası, Kumru'da da çok önemli yaylalar olduğunu ve buraların da obaları bulunduğunu kaydederek, "Dolayısıyla bütün bu yayla turizmiyle istiyoruz ki 3 ay değil, 12 ay Ordu olsun. 'Ordu'yu Dört Mevsim Yaşayın' sloganıyla yola çıktık. Çok güzel çalışmalarla buralar bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

- "Hakikaten insan içerisinde oturduğu zaman huzur buluyor"

Bungalovların görselliği ve rahatlığıyla da dikkati çektiğini dile getiren Güler, "Hakikaten peri masallarındaki gibi aydınlatmasıyla, odaların tefrişiyle, şömineleriyle çok çok güzel. Renklerini iyi seçtik. Aynı zamanda da ahşap. Çambaşı Yaylası'nda çamlar arasında bu evler. Hakikaten insan içerisinde oturduğu zaman huzur buluyor." ifadesini kullandı.