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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 02.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Arslantepe idaresindeki 52 DJ 524 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde önünde seyir halindeki Simge Azaboğlu'nun kullandığı 52 KC 420 plakalı sürücü eğitim aracına çarptı.

Azaboğlu'nun kullandığı araç da Kadir Gemici yönetimindeki 28 AL 432 plakalı taksiye çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Azaboğlu ve Gemici ile araçlarda bulunan Fadime Özkan ve Gülçin Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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