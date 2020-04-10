Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." ifadelerine yer verdi.

Başkan Güler, sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflara ilişkin ise "Sosyal medyada asılsız haberler ve görseller dolaşıyor. Sadece resmi makamlardan yapılan açıklamalara itibar ediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kısa sürdüğünü ancak ilçe genelinde panik yarattığını söyledi. İlçe sakinlerinin panik içerisinde dışarı çıktığını aktaran Kiraz, deprem sonrası kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını kaydetti.

Kiraz, depremin yoğun bir şekilde gürültü oluşturduğuna da dikkati çekerek Kaymakam ile sahada olduklarını, incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.

