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Ordu'daki iş yeri yangınıyla ilgili yakalanan şüpheli salıverildi

18.03.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'daki iş yeri yangınıyla ilgili yakalanan şüpheli salıverildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yerinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi'nde 20 Temmuz Caddesi'nde Ömer Kuru'ya ait ayakkabı mağazasında dün gece saatlerinde çıkan yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı Ç.Ü'nün gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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