Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı 52 EM 115 plakalı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz