YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

28.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi'nde seyreden Anıl M'nin kullandığı 52 EM 115 plakalı otomobile, 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

Anıl M'nin de üzerindeki silahla karşılık verdiği olayda, otomobilde bulunan Metin T. ve sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar O.Ö. ve N.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyorKaradeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor
Amasya'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandıAmasya'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındıAntalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı
Anahtar Kelimeler:
Ordu silahlı saldırı

Ordu Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:54
Öğle
12:31
İkindi
16:29
Akşam
19:58
Yatsı
21:43
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.