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Ordu’dan kar manzaraları

17.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.Yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Kumru ilçesindeki Düzoba Yaylası da yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan evlerin ve ağaçların üzerinin karla kaplanmasıyla birlikte doyumsuz bir manzara oluştu. Bazı vatandaşlar, kısıtlama sürecinde yaylalardaki evlerine çıkarak, hafta sonu kısıtlamasında burada zaman geçirmeyi tercih etti.

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Ordu Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Ordu Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

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Altinordu
Gündoğdu Eczanesi
Altinordu
Yürür Eczanesi
Altinordu
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Fatsa
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