Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların, 17 Mart perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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