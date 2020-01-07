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  4. Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı

Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı

ORDU HABERLERİ  | 07.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu. Yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceğiz"

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yeni inşa edilen bungalovlarıyla dikkati çekiyor.

Kabadüz ilçesine bağlı yaylada kısa süre önce hizmete giren iki katlı 10 standart, 2 süit ahşap bungalov, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.

Rahatlığı ve özel yapımıyla dikkati çeken bungalovlar, misafirlerine eşsiz doğa manzarası sunuyor.

Kar motoruyla da ulaşım sağlayabilen ziyaretçiler, bungalovlara giderken keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovlarda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarının her yönüyle devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Ordu'nun, yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylası'nda bungalovlar inşa ettiklerini belirten Güler, "Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar." dedi.

Güler, mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarının dolu olduğuna dikkati çekerek, yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceklerini aktardı.

Verilen sözlerin bir bir tutulduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Çambaşı Yaylamızda 5 yıldızlı otel çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatı bitti ve 5'inci katına gelindi. Daha sonrasında çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Burada gölet çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız projelerle Ordu marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor."

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Bungalov Çambaşı Yaylası Ordu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler Turizm

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