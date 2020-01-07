Ordu'nun Çambaşı Yaylası bungalovlarla turizmde daha iddialı

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yeni inşa edilen bungalovlarıyla dikkati çekiyor.

Kabadüz ilçesine bağlı yaylada kısa süre önce hizmete giren iki katlı 10 standart, 2 süit ahşap bungalov, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.

Rahatlığı ve özel yapımıyla dikkati çeken bungalovlar, misafirlerine eşsiz doğa manzarası sunuyor.

Kar motoruyla da ulaşım sağlayabilen ziyaretçiler, bungalovlara giderken keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalovlarda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarının her yönüyle devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Ordu'nun, yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylası'nda bungalovlar inşa ettiklerini belirten Güler, "Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar." dedi.