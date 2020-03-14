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Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak

ORDU HABERLERİ  | 14.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Ordu'nun doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak

Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki su kaynağı yapılacak su şişeleme tesisi yatırımıyla ekonomiye kazandırılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 ilçede 20'den fazla su kaynağı bulunduğunu söyledi.

Su kaynaklarını teker teker incelediklerini belirten Güler, "Bunların içinden en uygun 12'si belirlendi. En uygunu da Çatalpınar'daki kaynak oldu çünkü bu suyun hem kalitesi hem debisi müsait. Ayrıca yeri de yatırım yapmak için uygun." dedi.

Güler, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünün Çatalpınar'daki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirerek, "Biz de bununla ilgili tüm tahlil ve analizlerini yaptık, gayet uygun. Şimdi yatırımı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Amacımız Ordu hem bu kaliteli suyu içme suyu olarak kullansın hem de yine şişelere, damacanalara koyarak komşu iller başta olmak üzere diğer yerlere verelim." diye konuştu.

Çatalpınar'ın, kıyı kenarındaki Fatsa'ya yakın olduğunu ifade eden Güler, buradan da gemi aracılığıyla ihracat imkanı bulunduğunu belirtti.

Güler, projenin istihdam açısından da önemli olduğunu belirterek, "Bununla ilgili yatırım yapmak isteyen herkese 'buyurun' diyoruz. Ayrıca bunun dışındaki diğer su kaynaklarını da birlikte değerlendirebiliriz. Suları boşa akıtmayıp kaynak oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

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Çatalpınar İçme Suyu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler su şişeleme tesisi

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