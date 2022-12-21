Ordu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Gürgentepe çoban fasulyesinin 1200 metre rakımda yetiştirildiğini belirtti.

Fasulyenin tohumlarının, ilçede bereket getirdiğine inanıldığı için 6 Mayıs Hıdırellez Bayramı'nda toprakla buluşturulup ekim-kasım aylarında hasat edildiğini aktaran Yılmaz, fasulyenin fiziksel görünümü bakımından diğer yöre fasulyelerinden farklı, tanelerinin beyaz ve iri şekilli olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Gürgentepe çoban fasulyesinin çok yüksek ebat ve tane ağırlığına rağmen 20-25 dakika gibi düşük bir sürede pişirildiğine dikkati çekerek, "Pişirildiğinde kabuk atmaması, su alma kapasitesi, aroma ve tat yönünden başka yöre fasulyelerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Aynı zamanda dekara verimi yüksek olup Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yürütmüş olduğumuz çalışma sonucunda dekara ortalama 400 kilogram verim elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gürgentepe çoban fasulyesinin, daha geniş alanlarda üretiminin yapılması ve üreticilere ciddi bir gelir kaynağı sağlanması amacıyla İl Müdürlüğü olarak 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmaya karar verdiklerini vurgulayan Yılmaz, üniversiteyle birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde Gürgentepe çoban fasulyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendiğini bildirdi.

Öte yandan kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 13'e çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, galdirik kavurması ve Mesudiye goliti, coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmişti.

