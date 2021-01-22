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Ordu’nun imarı yeniden şekillenecek

22.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu 1’inci İdare Mahkemesi’nin kentte yüksek katlı binaların önünü açan 2016 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli ’Nazım İmar Planı’nı iptal etmesinin ardından yeni imar planı hazırlıklarına başladı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu 1’inci İdare Mahkemesi’nin kentte yüksek katlı binaların önünü açan 2016 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli ’Nazım İmar Planı’nı iptal etmesinin ardından yeni imar planı hazırlıklarına başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Müteahhitler Birliği Derneği üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Ortak akıl etrafında buluşmak ve katılımcı bir anlayışla sektörün tüm kesimlerin görüşlerini almayı hedefleyen Başkan Güler, “Geleceğin Ordu’sunu yaparken öncesinde yapılmış olan yanlışlıkları elden geçirdik. Daha güzel bir Ordu yaparken yanlışlarla devam etmek istemiyoruz” dedi.

“Amacımız yüzyılın Ordu’sunu yapmak”
Yapılan hatanın birlik içinde düzeltileceğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada şu görüşleri paylaştı: “Bizim amacımız yüzyılın Ordu’sunu yapmak ve çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir Ordu bırakmak. Göreve geldik ve bir şehri teslim aldık, Allah ne kadar süre verirse güzel bir Ordu’yu da sizlere bırakacağız. Geleceğin Ordu’sunu yaparken öncesinde yapılmış olan yanlışlıkları elden geçirdik. Bir hata varsa bu hatayı düzeltirken birlikte olmalıyız. Daha güzel bir Ordu yaparken yanlışlarla devam etmek istemiyoruz. Bunu sizinle birlikte başaracağız. Ordu’nun ufacık bir duvarını gören kimse bu Ordu’ya ait diyebilmeli. Ordu’nun bir kişiliği var. Biz çalışmalarımızla Ordu’nun kişiliğini yansıtacağız.”

“Süleyman Felek’in başlattığı gibi bir Ordu’yu devam ettireceğiz”
19 ilçede 19 yeni yerleşim belirlendiğini belirten Başkan Güler, “Misal; Ulubey ilçemizi, Korgan ilçemizi şehircilik açıdan beğeniyor musunuz? Bir yolun etrafında binalar dizilmiş. Biz 19 ilçemizde 19 yerleşim yerine kuruyoruz. Nasıl ki İstanbul’da Pendik’le Yeşilköy’ün arasında bir fark yoksa Ordu’da da olmaması gerekiyor” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler şöyle konuştu:
“Ordu’da 19 ilçede 19 yerleşim alanı belirledik. Buralarda çağdaş binalar nasıl olması gerektiğinin hazırlığını yapıyoruz. Misal Ulubey ilçemizi, Korgan ilçemizi şehircilik açıdan beğeniyor musunuz? Bir yolun etrafında binalar dizilmiş. Biz 19 ilçemizde 19 yerleşim yerine kuruyoruz. Nasıl ki İstanbul’da Pendik’le Yeşilköy’ün arasında bir fark yoksa Ordu’da da olmaması gerekiyor. İstanbul’un ikinci en büyük nüfusu Ordululardan oluşuyor. Allah korusun bir afet sonrası vatandaşlarımız memleketlerine geri dönmek isteyecekler. Gelen yol, su, bina isteyecek. Gelin biz bu çalışmalara şimdiden başlayalım. Para, pul, ticaret kaygım yok tek amacım güzel bir Ordu kurmak. (Şehrin kurucusu) Süleyman Felek’in başlattığı gibi bir Ordu’yu devam ettirmek.”

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