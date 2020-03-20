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Ordu’nun sokaklarında dezenfekte çalışmaları

ORDU HABERLERİ  | 20.03.2020 18:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altonordu ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokak ve caddeler, belediye ekiplerince özel içerikli dezenfekte maddeleri ile temizlendi.Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin korona virüsü önlemleri kapsamında toplu yaşam alanları ve kamu binalarıyla toplu taşıma araçlarında yürüttüğü ve aralıklarla süren dezenfeksiyon çalışmalarına yeni tedbirler ekledi.

Ordu’nun Altonordu ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokak ve caddeler, belediye ekiplerince özel içerikli dezenfekte maddeleri ile temizlendi.
Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin korona virüsü önlemleri kapsamında toplu yaşam alanları ve kamu binalarıyla toplu taşıma araçlarında yürüttüğü ve aralıklarla süren dezenfeksiyon çalışmalarına yeni tedbirler ekledi. Çalışmalar kapsamında ilçedeki sokak ve caddeler, özel içerikli dezenfekte maddesiyle yıkandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü için, Altınordu Belediyesi sokak, cadde meydan temizliği çalışmalarına yönelerek şehri baştan başa özel katkılı dezenfekte maddeleri ile yıkıyor. Altınordu Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri özel içerikli dezenfekte maddeleriyle şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak steril hale getiriyor.
Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, vatandaşlar kısa mesaj, reklam panoları ve afişler ile bilgilendirilerek, virüsün önemi hatırlatılıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca ekipler, insanların toplu olarak bir araya gelmelerinin önüne geçmek amacıyla şehrin belirli noktalarında bulunan mevcut oturma banklarının sayısı azaltılıp mesafeleri arttırıyor.

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