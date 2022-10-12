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Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

12.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Gölköy ilçesi sakinleri, geç olgunlaşan ürünlerinin hasadını yağmur altında da olsa tamamlamaya çalışıyor - Fındık üreticisi İkram Karadeniz: - "Bu fındığı 10 gün sonra ancak bitirebiliriz çünkü hava şartları müsaade etmiyor"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun yüksek kesimlerinde yaşayan bazı fındık üreticileri, yağışlar ve ürünün geç olgunlaşması nedeniyle hasada devam ediyor.

Karadeniz'de ağustos ayında başlayan ve büyük bölümü hasat edilen fındıkta, sonbahar gelmesine rağmen bazı kesimlerde fındık toplama mesaisi sürüyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Düzyayla Mahallesi'nde, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, geç olgunlaşan ürünlerini iklim koşulları elverdiğince hasat ediyor.

İkram ve Sevgi Karadeniz çifti, çocuklarıyla bahçede fındık topluyor. Küçük ahşap yapıda yemek için mola veren aile, hava soğuduğunda da yaktıkları ateşte ısınıp fındık toplamaya devam ediyor.

5 çocuk babası 60 yaşındaki İkram Karadeniz, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır fındık toplamayla uğraştıklarını ve hala bitiremediklerini söyledi.

Karadeniz, "Bu fındığı 10 gün sonra ancak bitirebiliriz çünkü hava şartları müsaade etmiyor. İlk etapta 60 kişi topladı ama bitmedi. Bitmediği için artık kendimiz 4 kişi topluyoruz." dedi.

- "Yağmur ve çamur işimizi zorlaştırıyor"

22 yaşındaki Ramazan Karadeniz de 10 Eylül'de başladıkları hasada, yağışın işi geciktirmesi nedeniyle hala devam ettiklerini anlattı.

Fındığı bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Karadeniz, "Fındık işi çok zor. Çuval taşıma işi oluyor, görüldüğü gibi sürekli yağmur yağıyor. Toplaması hep sıkıntı." diye konuştu.

Karadeniz, şu ana kadar yaklaşık 4,5 ton kadar fındığı patoza verdiklerini, bahçede de 1 ton civarında toplanacak ürün olduğunu kaydetti.

57 yaşındaki Sevgi Karadeniz de çocukluğundan beri fındıkla uğraştığını, yağmur ve çamurun işlerini zorlaştırdığını, bu seneki fındığın parasıyla da oğlunun evini yaptıracaklarını söyledi.

Üreticilerden Ercan Şahin de bu sene ürünün bol olması, geç olgunlaşması ve yağış gibi sebeplerle hasadın geç vakitlere kaldığını ifade etti.

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fındık Ordu hasat

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