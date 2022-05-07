Organ bağışında farkındalık için Türkiye'yi dolaşacak

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekmek için motosiklet üstünde 61 şehre gidecek.

Tüm organlarını bağışlayan ve 2019'da böbreğini verdiği bir hastanın hayata tutunmasını sağlayan Keleşoğlu, "Umudu Yaşatmak İçin Sür Projesi" kapsamında başlattığı turuna Anıtpark'tan başladı.

Keleşoğlu, 8 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü, geçen yıl da arkadaşlarıyla Umuda Yürüyüş Derneğini kurduğunu söyledi.

İlk proje olarak organ bağışında farkındalık amacıyla "Umudu Yaşatmak İçin Sür" projesini başlattıklarını belirten Keleşoğlu, bu kapsamda Türkiye'nin 61 iline gideceğini bildirdi. Keleşoğlu, çocuklara organ bağışını anlatabilmek için yanında "Zeynep" ismini verdiği bir pelüş ayısının da olacağını anlattı. Pelüş ayının kulaklarının organ naklini temsilen başka bir oyuncaktan alınarak takıldığını ifade eden Keleşoğlu, gittiği illerde "Zeynep" için temsili olarak nakledilmek üzere 40 gün boyunca kalp arayacağını söyledi.

Keleşoğlu, "40 günün sonuna kadar kalbi bulabilirsek Zeynep ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki çocukları hedeflemek amaç ama asıl amacımız büyüklerin bu organ bağışı farkındalığına daha net olarak katkı vermesini sağlamak." dedi.

Yolculuğun zorlu bir süreç olduğunu, kendisiyle hareket edenlerin maksimum iki gün kendisine eşlik edebileceğini anlatan Keleşoğlu, tur için Ankara'dan Samsun'a gideceğini, Karadeniz'i gezdikten sonra Doğu Anadolu illerini gezeceğini, ardından İzmir'e hareket ederek turunu Anıtkabir'de tamamlayacağını bildirdi.

Doğu Anadolu illerinin tamamını gezeceğini ifade eden Keleşoğlu, "Orada bilinçlendirme konusunda çok fazla çalışma yapılmadığı için köylere gidip köy kahvelerinde 'Zeynep' ile masaya oturup çay içeceğiz. Mutlaka etkisi olacaktır." diye konuştu.

Keleşoğlu, turun 60 gün sürmesini planladıklarını, yaşanacak sarkmalarla birlikte 75 güne kadar sürebileceğini sözlerine ekledi.

