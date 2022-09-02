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Organ nakli bekleyen hastaya ambulans uçakla akciğer grefti ulaştırıldı

02.09.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organ nakli bekleyen hastaya ambulans uçakla akciğer grefti ulaştırıldı

Acil organ nakli bekleyen bir kişiye Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla akciğer grefti ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Denizli'den İstanbul'a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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