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  4. Organize İşler dizisinin kadrosunda sürpriz isimler! Yılmaz Erdoğan ünlü oyuncularla görüşüyor

Organize İşler dizisinin kadrosunda sürpriz isimler! Yılmaz Erdoğan ünlü oyuncularla görüşüyor

24.10.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk iki filmi gişede büyük beğeni toplayan 'Organize İşler' serisi, Disney Plus platformunda dizi oluyor. Organize İşler'in senarist ve yönetmeni usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.

Organize İşler dizisinin kadrosunda sürpriz isimler! Yılmaz Erdoğan ünlü oyuncularla görüşüyor

Organize İşler'in devam projesini dizi olarak yapmak için kolları sıvayan Yılmaz Erdoğan, bir yandan senaryo çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan ise yıldız isimlerle görüşüyor.

ÜNLÜ İSİMLER BULUŞUYOR

Disney+ Türkiye'de 8'er bölümlük 3 sezondan oluşacak Organize İşler'ın dizi versiyonu için konuşulan isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hazırlık çalışmaları devam ederken Yılmaz Erdoğan'ın dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Eda Ece ve Cem Yılmaz ile görüştüğü öğrenildi.

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Cem Yılmaz Organize İşler'in ilk filminde rol almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Ezgi Mola ise Organize İşler'in 2. filmi olan Sazan Sarmalı'nda yer almıştı.

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YILMAZ ERDOĞAN'IN DİSNEY PLUS ANLAŞMASI

DisneyPlus'un Türkiye'ye hızlı girişi sonrası anlaştığı isimlerden biri olan Yılmaz Erdoğan'ın platforma 2 film ve 3 sezonluk Organize İşler dizisi anlaşması olduğu biliniyor.

ORGANİZE İŞLER
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. Devam filmi Organize İşler Sazan Sarmalı ise 2018 yılında çekilmiştir.
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