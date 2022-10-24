MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Netflix yapımı 1899 dizisinin resmi fragmanı yayınlandı! Dark'ın yaratıcılarından gizem oldu dizi

Netflix yapımı 1899 dizisinin resmi fragmanı yayınlandı! Dark'ın yaratıcılarından gizem oldu dizi

24.10.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te fenomen olan Dark dizisinin yaratıcılarının yeni yapımı 1899'un resmi fragmanı yayınlandı. Uzun süredir merakla beklenen 1899 dizisinde Emily Beecham, Aneurin Barnard ve Andreas Pietschmann başrollerde oynuyor. 1899 dizisinde New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalıyor. Netflix, 1899'un yayın tarihini açıkladı. Dizinin fragmanı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Netflix yapımı 1899 dizisinin resmi fragmanı yayınlandı! Dark'ın yaratıcılarından gizem oldu dizi

Uzun süredir gündemde olan ve Dark’ın yaratıcılarından gelen Netflix dizisi 1899 için resmi fragman yayınlandı. 1899 dizisinde, daha iyi bir gelecek umuduyla Yeni Dünya'ya giden bir gemiye binen yolcular, açık denizde sürüklenen başka bir gemiyle karşılaşınca bir kâbusun ortasına düşüyor.

Baran bo Odar ve Jantje Friese’nin gizemli dizisi, 17 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.Dark gibi zihinleri fazlasıyla zorlayacak gibi görünen içerik için yayınlanan yeni fragman, göçmen gemisinde yaşanan gizemli olayların detaylarını ortaya seriyor.

1899

1899 DİZİSİ HAKKINDA

Sekiz bölümden oluşan dizi, Avrupa’dan batıya, New York’a uzanan gemi yolculuğunda gelişen sıra dışı durumları takip ediyor.
MV5BYTYzMjFjMjktM2JmOS00ODVlLWEzNmEtODkyMGU2MzYyMTEyXkEyXkFqcGdeQXVyMTUzOTcyODA5._V1_FMjpg_UX1000_

Eski kıtanın dört bir yanından gelen, farklı geçmişlere sahip olan yolcular, varacakları ülkede onları bekleyen yeni yüzyıl ve gelecek için besledikleri umutları ve hayalleriyle birleşir.

Ancak açık denizde aylardır kayıp şekilde sürüklenen ikinci bir geminin farkına vardıklarında, seyahatleri beklenmedik bir yöne savrulur. Bu geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecek, geçmişlerini farklı sırlarla birbirine bağlayacaktır.

İlginizi Çekebilir

Olay kadro gün yüzüne çıkıyor! 3 sezonluk dizi oluyor

Olay kadro gün yüzüne çıkıyor! 3 sezonluk dizi oluyor

 Netflix'in yeni Türk dizisi olay oldu! Salgının ve kaosun pençesindeki dünya!

Netflix'in yeni Türk dizisi olay oldu! Salgının ve kaosun pençesindeki dünya!

 Dünyaca ünlü diziden uyarlandı! Sosyal medyada olay oldu!

Dünyaca ünlü diziden uyarlandı! Sosyal medyada olay oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her an final yapabilir! İşte sebebiHer an final yapabilir! İşte sebebi
Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."
İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."
Anahtar Kelimeler:
Netflix TSG 1899 Hoffenheim dark dizi emily ele

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

Yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, artık...

Yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, artık...

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Çektiği işkenceyi anlattı: “Hayvanlara bile böyle davranmazlar”

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.