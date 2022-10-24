Netflix yapımı 1899 dizisinin resmi fragmanı yayınlandı! Dark'ın yaratıcılarından gizem oldu dizi

Uzun süredir gündemde olan ve Dark’ın yaratıcılarından gelen Netflix dizisi 1899 için resmi fragman yayınlandı. 1899 dizisinde, daha iyi bir gelecek umuduyla Yeni Dünya'ya giden bir gemiye binen yolcular, açık denizde sürüklenen başka bir gemiyle karşılaşınca bir kâbusun ortasına düşüyor.

Baran bo Odar ve Jantje Friese’nin gizemli dizisi, 17 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.Dark gibi zihinleri fazlasıyla zorlayacak gibi görünen içerik için yayınlanan yeni fragman, göçmen gemisinde yaşanan gizemli olayların detaylarını ortaya seriyor.

1899 DİZİSİ HAKKINDA

Sekiz bölümden oluşan dizi, Avrupa’dan batıya, New York’a uzanan gemi yolculuğunda gelişen sıra dışı durumları takip ediyor.



Eski kıtanın dört bir yanından gelen, farklı geçmişlere sahip olan yolcular, varacakları ülkede onları bekleyen yeni yüzyıl ve gelecek için besledikleri umutları ve hayalleriyle birleşir.

Kaybolanlar elbet bulunacak. Dark’ın yaratıcılarından #1899 17 Kasım’da sadece Netflix’te. pic.twitter.com/A1Lv0kuhsb — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 24, 2022

Ancak açık denizde aylardır kayıp şekilde sürüklenen ikinci bir geminin farkına vardıklarında, seyahatleri beklenmedik bir yöne savrulur. Bu geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecek, geçmişlerini farklı sırlarla birbirine bağlayacaktır.



