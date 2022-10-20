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  4. Zihinden zihine bulaşan delilik salgındaki İstanbul'u anlatıyor! Netflix'in Türk distopik bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa'nın yayın tarihi açıklandı! Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak?

Zihinden zihine bulaşan delilik salgındaki İstanbul'u anlatıyor! Netflix'in Türk distopik bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa'nın yayın tarihi açıklandı! Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak?

20.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in uzun süredir merakla beklenen Türk yapımı distopik bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa'dan çarpıcı bir fragman yayınlandı. Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Sıcak Kafa dizisinde Hazal Subaşı, Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Kaosun ve salgının hakim olduğu bir dönemde geçen Sıcak Kafa dizisinin yayın tarihi de açıklandı.

Sıcak Kafa dizisi Netflix Türkiye'de merak edilen yapımlardan biriydi. Geçtiğimiz yıl çekimleri tamamlanan Sıcak Kafa'nın (Hot Skull) ilk fragmanı geldi. Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan dizinin hikâyesi dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihne bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği bir dünyada geçiyor. Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Sıcak Kafa 2 Aralık Cuma günü Netflix’te yayına giriyor.

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ÜNLÜ İSİMLER BAŞROLLERDE

Netflix Türkiye yapımı distopik bilim kurgu dizisi Sıcak Kafa'da Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalik, Şebnem Hassanisoughi ve Cüneyt Uzunlar önemli rolleri paylaşıyor.

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SALGIN HASTALIĞIN HAKİM OLDUĞU DİSTOPİK DÜNYA

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline geliyor.

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SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gizemli bir şekilde delilik salgınından etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur.

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Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

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