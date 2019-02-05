Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?

Türkiye’deki sinema salonlarının neredeyse yarısında bu hafta sonu Organize İşler Sazan Sarmalı filmi boy gösterdi. 1400 gibi rekor sayıda salonda vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı, Recep İvedik 5’le birlikte tüm zamanlarda en fazla sayıda salonda vizyona giren yapım olma unvanına da kavuştu.

Hafta sonu 923.663 seyirciyi sinema salonlarına çeken Organize İşler Sazan Sarmalı’nı yine bir yerli yapım takip etti. Hafta sonunun en çok izlenen ikinci filmi de bir diğer BKM yapımı oldu. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Can Dostlar, 145.809 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 1 milyon seyirci baremini geride bıraktı.

Box Office Türkiye verilerine göre; Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya adlı sevilen animasyon yapım 132.495 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer bulurken, üçüncü hafta sonunu geride bırakan bir diğer yapım Çiçero ise 54.882 seyirciyle listede üst sıralarda kendine yer bulmaya devam etti. Beşinci sırada 39.532 seyirciyle Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 yapımı yer aldı. İşte 01 - 03 Şubat 2019 "Hafta Sonu Box Office Türkiye" listesi...



