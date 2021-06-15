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Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

15.06.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Bu kapsamda, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) iş makinesi tasarımı, montajı ve üretimi yapılan fabrikadaki işçilerin bir kısmı mobil ekipler tarafından aşılandı.

Sincan İlçe Sağlık Müdürü Doktor İbrahim Ünlü, burada yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla başladıkları mobil aşı uygulamasına bölgelerindeki tüm işçiler aşılanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Sincan'da 4 OSB bulunduğunu ve yaklaşık 60 bin çalışanı aşılamayı planladıklarını aktaran Ünlü, uygulama kapsamında işçilerin randevusuz aşı olabileceğini, önceden alınmış randevusu bulunanların da herhangi bir işleme gerek olmaksızın mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Ünlü, aşılamayı üç ekiple sürdürdüklerini kaydetti.

Aşı yaptıran işçiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yöneticilerine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

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