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Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi

15.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi

Erzurum’da ortaklık kültürüyle hareketle bir kuruyemiş markası oluşturulması için ilk adım 1.

Erzurum’da ortaklık kültürüyle hareketle bir kuruyemiş markası oluşturulması için ilk adım 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde atıldı.
Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, kentteki kuruyemiş sektör temsilcilerini siyasilerle bir araya getirdi. Video Konferans Sistemiyle (VKS) düzenlenen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Tarım il Müdürü Osman Akar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Atilla Özlü, KOSGEB İl Müdürü Umut Tan ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.
İlk Hedef Marka Oluşturmak
Kuruyemiş sektöründe sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, ‘ortaklık kültürüyle’ hareketle bir kuruyemiş markası oluşturulması için görüş birliğine varıldı.
Kentin bu anlamda önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Erzurum 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, “Sağ olsun Milletvekilimiz Recep Akdağ’ın gündeme getirdiği fikirle, Erzurum merkezli bir marka oluşturup, hem üretici hem de toptan ve perakende sektörüne katma değer sağlamak istiyoruz. Öyle ki, bu çalışmamızla şehrimizin tanıtımına da katkı sağlamak en önemli hedeflerimizden biri olacak. Bu anlamda ilk adımı attık ve siyasilerimizin de desteğiyle sektör temsilcilerinin onayını aldık. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta milletvekillerimiz Recep Akdağ ve Selami Altınok olmak üzere tüm siyasilerimize teşekkür ederim” dedi.

Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi

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