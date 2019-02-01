Orgazm olamayan kadın: Hiçbir erkek beni tatmin edemiyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, cinsel olarak tatmin olmayan Libby'i manşetlerine taşıdı. 27 yaşındaki Libby, "Bu güne kadar birlikte olduğum erkekler beni tatmin edemedi. Ben onların Everest Dağı'yım. Tırmanmak istiyorlar ama başarılı olamıyorlar" dedi.

Orgazm olamayan kadın: Hiçbir erkek beni tatmin edemiyor

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki Libby Gates, İngiliz tabloid basınının gündemine oturdu… Bunun sebebi de 27 yaşındaki Gates’in bu güne kadar orgazm olmaması. Birlikte olduğu erkeklerin kendisini tatmin etmek için ciddi bir mücadele içine girdiğini söyleyen Southamptonlı Gates, “Arkadaşlarım, sevgililerim ve hatta iş arkadaşlarım bile bu durumu biliyor. Herkes benim orgazm olmamı istiyor” dedi.

Cinsel olarak kendisini heyecanlandıran bir şey bulamadığını dile getiren Gates, “Birçok arkadaşım bana yatakta kullanabileceğim oyuncaklar hediye ediyor fakat bunların çoğunu kullanmıyorum bile. İlk erkek arkadaşımla birlikte olduğumda bunu düşünmemiştim ve açıkçası pek de anlamamıştım. 20’li yaşlarıma kadar orgazm konusunu kimseyle konuşmadım. Ama bir süre sonra bende bir şeylerin eksik olduğunu anladım” dedi.

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Kız kardeşiyle konuştuktan sonra kendisinde bir problem olduğunu söyleyen Gates, yaşadıklarını birlikte olduğu erkeklere de anlattığını ve daha sonra kendisinin bir hedef haline geldiğini dile getirdi. Gates, “Erkek arkadaşlarıma hayatımda hiç orgazm olamadığımı söylediğimde hepsi şaşırıyor ve beni tatmin etmek için mücadele içine giriyorlar fakat hiçbiri başarıya ulaşamıyor” ifadesini kullandı. Gates, “Erkekler beni bir mücadele unsuru olarak görüyorlar, kendilerine bir görev belliyorlar. Ben onların cinsel Everest Dağı’yım. Bana tırmanmak ve zirveye çıkmak istiyorlar ama başaramıyorlar” dedi.

Gates, durumunun farkında olduğunu fakat bir doktora gitmek istemediğini dile getirdi. Gates’in açıklamalarını geniş kapsamlı bir dosyada toplayan The Sun, tıp dünyasında bu durumun kadınlar arasında yaygın olduğunu aktardı. Gazetenin haberinde kadınların %20’sinin hayatları boyunca cinsel tatmin yaşamadığı belirtiliyor.

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