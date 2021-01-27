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Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

Kahramanmaraş’ta 52 yaşındaki Emel Çalışkan, 30 yıldır ördüğü atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyayı satarak hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarını okutuyor.Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Emel Çalışkan, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını okutmak için örgü yaparak sattığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta 52 yaşındaki Emel Çalışkan, 30 yıldır ördüğü atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyayı satarak hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarını okutuyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Emel Çalışkan, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını okutmak için örgü yaparak sattığını söyledi. Çalışkan, “El emeği göz nuru ürünleri öncelikle hobi olarak başladım. Hayat şartları çok zorladığı için yaptığım ürünleri satarak 3 çocuğumu okutuyorum. Büyük kızım İngilizce öğretmenliğini okuyor, İkinci kızım mimarlık okuyor en küçük kızım ise lise 2. sınıfta. İlk başlarda satışlar iyiydi bir şekilde geçimimizi sağlayabilirdik fakat pandemi sürecinde satışlarımız azaldı ve zor günler geçirdik. Kışın atkı, pere satarak yazında kuruluk biber satarak geçimimizi sağlıyorum. Ürünlerimizin hepsi el emeği göz nuru. Ürünleri müşterilerimizin tercihine göre işleyip teslim ediyorum. Patiklerimiz 25 TL’den hırkalarımızı 20 TL’den satıyorum. Bende yıllardır severek hem örüyorum hem de geçimimizi sağlıyorum” dedi.

Örgü yaparak çocuklarını okutuyor

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