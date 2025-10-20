Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor iç sahada Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişata dur dedi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

ORHAN AK YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYET

Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra hem gol sevinci yaşadı hem de galibiyetle tanıştı. Kasımpaşa bu mağlubiyetle 9 puanda kalırken, Eyüpspor 8 puana yükseldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem Demirbay (Emre Akbaba dk. 85), Serdar Gürler (Seşlar dk. 86, Yalçın Kayan (Stepanenko dk. 75), Halil Akbunar (Ampem dk. 68), Thiam (Umut Bozok dk. 86)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Umut Meraş

Teknik Direktör: Orhan Ak

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Emre Taşdemir dk. 85), Baldursson, Cem Üstündağ (Yusuf Barası dk.86), Fall (Cafu dk. 62), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Thiam (dk. 15), Umut Bozok (dk. 90+4) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Orhan Ak (Teknik Direktör) (Eyüpspor), Cem Üstündağ (Kasımpaşa)Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır