Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor iç sahada Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişata dur dedi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor, 5 maç sonra hem gol sevinci yaşadı hem de galibiyetle tanıştı. Kasımpaşa bu mağlubiyetle 9 puanda kalırken, Eyüpspor 8 puana yükseldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Legowski, Kerem Demirbay (Emre Akbaba dk. 85), Serdar Gürler (Seşlar dk. 86, Yalçın Kayan (Stepanenko dk. 75), Halil Akbunar (Ampem dk. 68), Thiam (Umut Bozok dk. 86)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Umut Meraş
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Emre Taşdemir dk. 85), Baldursson, Cem Üstündağ (Yusuf Barası dk.86), Fall (Cafu dk. 62), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Thiam (dk. 15), Umut Bozok (dk. 90+4) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Orhan Ak (Teknik Direktör) (Eyüpspor), Cem Üstündağ (Kasımpaşa)
