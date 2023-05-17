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'Orhan Gencebay öldü' haberlerine eşi Sevim Emre ateş püskürdü! Elon Musk'a seslendi

17.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medyada öldüğüne yönelik yayılan iddialar üzerine açıklama yaparak "Şükürler olsun, gayet iyiyiz" dedi. Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak hem haberi yapanlara ateş püskürdü hem de Twitter'ın CEO'su Elon Musk'a çağrı da bulundu.

'Orhan Gencebay öldü' haberlerine eşi Sevim Emre ateş püskürdü! Elon Musk'a seslendi

Orhan Gencebay'ın öldüğü yönündeki iddialar önceki akşam sosyal medyanın gündemine oturdu.

Söylentilerin ardından açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Gencebay, "Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir" derken, eşi Sevim Emre bugün, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak haberi yapanlara ateş püskürdü.

orhan sevim

Canlı yayında zaman zaman sinirlenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sevim Emre, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'a da seslendi. Sevim Emre şunları söyledi;

''ELON MUSK'A SESLENİYORUM''

''Bütün dostlarımız perişan oldu, böyle bir çirkinlik olamaz. Bu edep yoksunları insan doğmuşlar ama insan kalamamışlar. Yazıklar olsun, milyonlarca insanı üzdüler. Oğlumuzun aramasıyla haberi öğrendik ve şok olduk. Sabaha kadar telefonumuz durmadı aramayan insan kalmadı. Hepsine saygılar, sevgiler gönderiyorum. Orhan Baba sağlıklı, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben Elon Musk'a sesleniyorum; sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun. Orhan Gencebay dünya çapında bir sanatçı böyle bir şey olamaz.''

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