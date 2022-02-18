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Orhan Gencebay özür diledi! "Gülşen benim evladımdır"

18.02.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde sahne kostümleriyle ilgili yaptığı 'edep' açıklamasının ardından şarkıcı Gülşen, "Namuslu görünmek kimlere kalmış!" ifadelerini kullanmıştı. Gencebay, sözlerinin Gülşen'e yönelik olmadığını belirterek, özür diledi.

Orhan Gencebay özür diledi! "Gülşen benim evladımdır"

Orhan Gencebay, son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleriyle ilgili "Her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." demişti.

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Bu açıklamaların ardından Gencebay'ın Hülya Avşar ile bir programdaki görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ!"

Usta sanatçının yaptığı açıklamaların ardından Gülşen de dün akşam sahne aldığı bir mekanda 'Namus' şarkısını seslendirdikten sonra "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum. 'Namuslu görünmek kimlere kalmış!' diyerek buraya nokta koymak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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"ÖZÜR DİLERİM"

Konuya ilişkin 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Orhan Gencebay, sözlerinin Gülşen'e yönelik olmadığını belirterek özür diledi.

Gencebay, "Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben 'Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı' demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim." ifadelerini kullandı.

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