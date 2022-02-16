MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Edep' çıkışı sonrası Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video yeniden gündem oldu

'Edep' çıkışı sonrası Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video yeniden gündem oldu

16.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin konserlerinde giydikleri dekolteli kıyafetleri eleştiren Orhan Gencebay, "Edepli olmak lazım" ifadelerini kullandı. Bu sözleri bazı kesimler tarafından sert bir dille eleştirilen Gencebay'ın bir dönem Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı video sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yerken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

Orhan Gencebay'dan beklenmeyen çıkış! Orhan Gencebay'dan beklenmeyen çıkış! "Bu edeple ilgili"

"EDEPLİ OLMAK LAZIM"

Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." demişti.

7 YIL ÖNCEKİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın, "Avşar Kızı" ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı. Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri görülüyor. O anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Gencebay'a "Edepli olmak lazım" açıklamasını hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhaneti affetmişti! Mutluluk pozunu paylaştıİhaneti affetmişti! Mutluluk pozunu paylaştı
Pozlarına yorum yağdı! "Selin nerede?"Pozlarına yorum yağdı! "Selin nerede?"
"Aynı annenin elinden yemek yedik" demişti! Aileden şaşırtan yanıt"Aynı annenin elinden yemek yedik" demişti! Aileden şaşırtan yanıt
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Orhan Gencebay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

EYT yasasından kimler yararlanacak?

EYT yasasından kimler yararlanacak?

İlginizi Çekebilir

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.