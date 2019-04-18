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Orhan Taşçı: Galatasaray maçından puanla dönmek istiyoruz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.04.2019 16:30 | Son Güncelleme

Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da basın sözcüsü Orhan Taşçı, Galatasaray maçından puanla dönme amaçları olduğunu söyledi.

Orhan Taşçı: Galatasaray maçından puanla dönmek istiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Orhan Taşçı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçından puanla dönmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta evlerinde kaybettikleri MKE Ankaragücü mağlubiyetini unutarak Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Orhan Taşçı, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyledi. Bu durumun farkında olduklarını söyleyen Taşçı, "Amacımız iyi futbol ile daha üst sıralarda yer bulmak. Bu sene devre arası transfer yapmamış ve dar bir kadro ile mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor zirveyi zorlayan bir kulüp olmuştur. Ligin son maçına kadar bu yarışımız devam edecek. Sakat futbolcularımızın Galatasaray maçına yetişmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Galatasaray karşısında iyi bir futbol ve puanla dönmek istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Orhan Taşçı

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