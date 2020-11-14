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Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 14.11.2020 22:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt geçirdiği trafik kazasında yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Orhaneli-Bursa yolu Çamlıca Caddesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Orhaneli-Bursa yolu Çamlıca Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhaneli Belediye Başkanı AK Parti’li Ali Aykurt yönetimindeki 16 AK 543 plakalı otomobil, H.A.’nın yolun kenarına park ettiği 16 N 2648 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Başkan Aykurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başkan Aykurt, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe aldığı öğrenilen Aykurt’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza haberini alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, çok sayıda partili ve çevre ilçelerin belediye başkanları hastaneye gelirken, yaralı Aykurt’un durumuyla ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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