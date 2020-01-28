YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Orhangazi mahallesi güzelleşiyor

Orhangazi mahallesi güzelleşiyor

BİLECİK HABERLERİ  | 28.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve kilit parke taşı çalışmaları ile Orhangazi Mahallesi güzelleşiyor.Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi’nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve kilit parke taşı çalışmaları ile Orhangazi Mahallesi güzelleşiyor.
Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi’nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Gerek enerji ve altyapı firmalarının çalışmaları ile bozulan kaldırım ve sokaklar gerek kullanım ömrü biten alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile mahalle güzelleşiyor. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:18
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Dolunay Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.