Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve kilit parke taşı çalışmaları ile Orhangazi Mahallesi güzelleşiyor.

Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi’nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Gerek enerji ve altyapı firmalarının çalışmaları ile bozulan kaldırım ve sokaklar gerek kullanım ömrü biten alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile mahalle güzelleşiyor. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

