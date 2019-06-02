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Orhun Ene: Çok farklı oynamayı arzu ediyorduk

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 02.06.2019 08:33 | Son Güncelleme

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko karşısında kırılma anlarında çabuk pes ettiklerini dile getirdi.

Orhun Ene: Çok farklı oynamayı arzu ediyorduk

Müsabakayı değerlendiren Ene, "Çok daha farklı oynamayı arzu ediyorduk. Kırılma anlarında çabuk pes ettik. İlk maçı farklı kaybettik. Bir anlamda oyunun içinde kalamayan ve aklıyla oynamayan takım Fenerbahçe Beko'ya karşı sıkıntı yaşar. Biz her zaman enerji ve çabamızla bir yerlere geldik. Kolay değil, rakibinizin kalitesi ortada. Önümüzdeki maçlarda iyi basketbol oynayıp kazanmak istiyoruz" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko tofaş orhun ene Türkiye Basketbol Ligi

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