Orhun Ene: Çok farklı oynamayı arzu ediyorduk

Müsabakayı değerlendiren Ene, "Çok daha farklı oynamayı arzu ediyorduk. Kırılma anlarında çabuk pes ettik. İlk maçı farklı kaybettik. Bir anlamda oyunun içinde kalamayan ve aklıyla oynamayan takım Fenerbahçe Beko'ya karşı sıkıntı yaşar. Biz her zaman enerji ve çabamızla bir yerlere geldik. Kolay değil, rakibinizin kalitesi ortada. Önümüzdeki maçlarda iyi basketbol oynayıp kazanmak istiyoruz" yorumunda bulundu.

