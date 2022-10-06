Orka Holding, metaversede toplantı yaptı

İSTANBUL (AA) - Orka Holding, 400'ün üzerinde bölge müdürü, mağaza müdürü ve müdür yardımcılarının katılımıyla metaversede toplantı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat, Tween ve D’S damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, avatarıyla toplantıya katılarak gelecek dönem planlarını şirket çalışanları ile paylaştı.

Orka Holding Meta Toplantısı adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, Orka Holding’in üretim kalitesi, sipariş ve tedarik süreçlerindeki yatırımları, dijitalleşme adımları, yurt dışı operasyonlarının yanı sıra sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konular ele alındı.

Kişisel avatarları ile toplantıda yer alan şirket çalışanlarının Süleyman Orakçıoğlu’na yönelttiği sorular ile birlikte interaktif bir toplantı yapıldı.

