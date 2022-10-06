YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Orka Holding, metaversede toplantı yaptı

Orka Holding, metaversede toplantı yaptı

06.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, avatarıyla toplantıya katılarak gelecek dönem planlarını şirket çalışanları ile paylaştı

İSTANBUL (AA) - Orka Holding, 400'ün üzerinde bölge müdürü, mağaza müdürü ve müdür yardımcılarının katılımıyla metaversede toplantı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat, Tween ve D’S damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, avatarıyla toplantıya katılarak gelecek dönem planlarını şirket çalışanları ile paylaştı.

Orka Holding Meta Toplantısı adı altında gerçekleştirilen etkinlikte, Orka Holding’in üretim kalitesi, sipariş ve tedarik süreçlerindeki yatırımları, dijitalleşme adımları, yurt dışı operasyonlarının yanı sıra sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konular ele alındı.

Kişisel avatarları ile toplantıda yer alan şirket çalışanlarının Süleyman Orakçıoğlu’na yönelttiği sorular ile birlikte interaktif bir toplantı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandıMaltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Yaşlılarla çocuklar, bilim ve oyun festivalinde bir araya geldiYaşlılarla çocuklar, bilim ve oyun festivalinde bir araya geldi
Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kameradaAdana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada
Anahtar Kelimeler:
orka holding

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.