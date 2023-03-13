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Orkun Kökçü'den LGBT'li kaptanlık bandı için yeni açıklama! 'Başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum!'

13.03.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un formasını terleten milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT renklerine sahip kaptanlık bandını dini sebeplerden ötürü takmayacağını açıklamıştı. Hollanda Futbol Federasyonu'nun gelecek hafta sonu için kaptanlardan OneLove logolu kaptanlık bandını takmasını istemesinin ardından Kökçü'den yeni bir açıklama daha geldi.

Orkun Kökçü'den LGBT'li kaptanlık bandı için yeni açıklama! 'Başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum!'

Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökcü, LGBT ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Milli futbolcu, daha önce dini sebeplerden ötürü takmayacağını söylediği OneLove logolu bantla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun gelecek hafta sonunda oynanacak olan maçlarda takım kaptanlarının OneLove logolu bandı takması yönünde karar aldı.

Bu durum sonrası Feyenoord'un kaptanı olan ve daha önce LGBT renklerinin bulunduğu kaptanlık bandını takmayı reddeden Orkun Kökçü'den açıklama geldi.

"BUNUN BAŞKA BİR AMACI VAR"

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Bu konunun amacının farklı bir yöne gittiğini söyleyen Kökçü, "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı yapılan eylemi her halükarda destekliyorum. Ancak OneLove pazubandını takmayacağım. Kaptanlığım devam edecek ancak ne yapacağımı herkes görecek. Bunun başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum Bence kulüp olarak desteklemenin farklı bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

"DİNİ İNANCIM NEDENİYLE..."

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Konuyla ilgili daha önce de konuşan Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum."

"UMARIM BU KARARA SAYGI GÖSTERİLİR"

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"Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir."

LGBT NEDİR?

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LGBT veya GLBT ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.


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