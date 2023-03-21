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Orkun Kökçü: "Elimizden geleni yapacağız!"

21.03.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile yapacakları maçların EURO 2024'e katılma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Orkun Kökçü: "Elimizden geleni yapacağız!"

Milli futbolcu Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı’nın bugün yaptığı antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarına takım olarak iyi hazırlandıklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Hayal kırıklığına uğradığımız son Avrupa Şampiyonası’nın ardından yeni turnuvaya iyi başlamak ve finallere hak kazanmak istiyoruz. Bunun için de Cumartesi günü elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ermenistan ve Hırvatistan hakkındaki görüşleri sorulan Orkun Kökçü, “Ermenistan ile ilgili pek bir bilgim yok. Ama Hırvatistan bildiğimiz gibi çok büyük bir ülke. FIFA sıralamasında 7’nci sırada. Çok kaliteli bir ülke olduğunu düşünüyorum. İyi oyuncuları var. Bursa’da çok güzel bir maç olacak. Biz kendimizden eminiz. Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"FEYENOORD’DA GÜZEL BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

Hollanda ekibi Feyenoord’daki performansıyla ilgili ise milli oyuncu, “Feyenoord’da güzel bir dönem geçiriyorum. Ligde 1’inci sıradayız. 6 puan fark yaptık. Benim moralim iyi. Burada da devamını getirmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum” dedi.

"AİLEM MAÇA GELMEK İSTERSE 2 SAAT YOL VAR"

Orkun, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’da düzenlenecek olmasının hatırlatılması üzerine, “Benim için güzel bir şey çünkü oraya katıldıktan sonra ailem maça gelmek isterse 2 saat yol var. Çok güzel bir durum olur Avrupa Şampiyonası’na katılmak. O da bizim hedefimiz. İyi futbolla katılmaya hak kazanmak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

"ARKADAŞLIK VE ORTAM ÇOK İYİ"

22 yaşındaki futbolcu takımdaki arkadaşlık ortamının sorulmasına ise, “Arkadaşlık iyi, ortam da çok iyi. Herkes kendi takımında iyi performanslar gösteriyor. O yüzden takım ruhu da yükseliyor ve gelecek maçlar için hazırız” şeklinde yanıt verdi.

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