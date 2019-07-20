Orkun Kökçü, Hollanda'yı reddedip Türkiye'yi seçti!

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan genç yıldız Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşmesini uzatma kararı almış ve transfere kapısını kapatmıştı. Orkun, Hollanda Milli Takımı forması ile alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
Orkun Kökçü 17 yaşında. Orkun Kökçü Feyenoord'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Groningen alt yapısından Feyenoord'a transfer olan ve Feyenoord genç takımında forma giyen Orkun Kökçü, daha sonrasında Feyenoord'un U17, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.
Feyenoord ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 21 resmi maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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