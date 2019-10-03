Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den 'tırtıl istilası' açıklaması

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, son dönemde Bursa ile Kütahya arasındaki orman alanlarının tahribatıyla gündeme gelen "tırtıl istilaları" ve "böcek türleri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu zararlılardan "kızılkuyruklu kayın tırtılı"nın Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğünü ifade eden Karacabey, Bursa'da ilk kez geçen yılın eylül ayında zararları belirlenen tırtılın "primer zararlı böcek" olarak bilindiğini söyledi.

Karacabey, Denizli civarında görünen zararlılardan bir diğerinin "çalı antenli çam yaprak arısı" olduğuna işaret ederek, bu türün yumurta, larva, pupa ve ergin evrelerinden oluşan bir yıllık yaşam döngüsüne sahip olduğunu dile getirdi.

'ÇAMLARIN İĞNE YAPRAKLARINDA ZARARA SEBEP OLDU'



Bu canlının larva evresinde çam türlerinin ibrelerini yediğine dikkati çeken Karacabey, bütün yaş sınıflarındaki çamların iğne yapraklarında zarara sebep olduğunu anlattı.

Karacabey, söz konusu tahribatın ağaç ölümüne yol açmayacağını belirterek, şöyle konuştu: