Orman ihale operasyonunda tutuklama

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, orman kesim işçilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memuru Ö.K’nin, orman kesim işçilerinden rüşvet istediği iddiası üzerine araştırma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ö.K’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.K, Eşen T Tipi cezaevine gönderildi.

