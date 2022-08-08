"Orman Kaşifleri" projesiyle doğayı şehirde tanıdı

İSTANBUL (AA) - BİRİZ ÖZBAKIR - Usturlab Atölye'nin "Orman Kaşifleri" projesine katılarak doğadaki unsurları yerinde gözlemleyip daha yakından tanıyan Elif Burcu Meriç, hem bilgisini hem de farkındalığını artırdı.

Atölyeler, yaz kampları, bilim şenlikleri gibi etkinliklerle çocuklara, gençlere ve bilim, sanat, teknoloji eğitimlerine erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşma hedefiyle 2010'da kurulan Usturlab Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon firması, çok sayıda projesinden biri olan "Orman Kaşifleri" ile 2012 yılından bu yana bireylere doğayı tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor.

İlk yıllarda çocuklar için düzenlenen daha sonra yetişkinler için de hayata geçirilen proje kapsamında, seçilen bir parkurda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle güneş, su, hava, bitkiler, ağaçlar ve ekosistemdeki diğer canlıların dünyasına keşif turuna çıkılıyor.

Doğayı bilimsel gözle keşfetmek için planlanan turlarda katılımcılar, karşılarına çıkan hayvanları ve bitkileri uzmanlar eşliğinde inceliyor, doğanın insanlara sunduklarını yerinde tanıyor.

- "Modern insanın sorunu çevresinden kopuk olmak"

Usturlab tarafından yetişkinler için düzenlenen "Orman Kaşifleri" etkinliğine katılan ve deneyimlerini AA muhabiriyle paylaşan 31 yaşındaki Elif Burcu Meriç, projeyi birkaç yıl önce, o dönem 2,5-3 yaşlarında olan oğlunun katılabileceği bir program aradığı sırada fark ettiğini anlattı.

Etkinliğin şehir yaşamında doğayla bağ kurabilmek adına herkes için bir fırsat olabileceğini belirten Meriç, "Yanından geçiyorum, bu ne ağacı bilmiyorum. Bir de biz köylüyüz yani benim ailemin ve benim tabiatla çok kuvvetli bir bağımız var; her yaz köye gideriz. Sonra kendimi ayıpladım; 'Hiçbir çiçeğin, ağacın adını bilmiyorsun' diye... Sonra Orman Kaşifleri'nin büyük grubu açıldı. Genel olarak küçük grubu açılıyor, aslında çocuklara yönelik bir şey, büyük grubu açılınca ben de o dönem dedim ki 'Buna katılmalıyım.' Çok da memnun oldum, iyi ki katılmışım, çok şey öğrendim." diye konuştu.

Günümüzde insanların kendileriyle, diğer insanlarla ve çevreyle bağlarının kopuk olduğunu değerlendiren Meriç, şöyle devam etti:

"Her gün mahallenizi süpüren bir temizlik görevlisinin yanından, nasıl hiç yüzüne bakmadan ya da hiç selam vermeden, gülümsemeden geçip gidiyorsanız, her gün gördüğünüz ağacın yanından da hiçbir ilginiz olmadan geçip gidiyorsunuz. Tanıma çabası bile göstermiyorsunuz. Modern insanın sorunu çevresinden kopuk olmak diye düşünüyorum."

- "Karahindibanın adını Orman Kaşifleri'nde öğrendim"

Etkinlik için Beykoz Korusu'nda buluştuklarını anlatan Meriç, keşif rotasını okulda öğretmenlik yapan bir uzman eşliğinde gezdiklerini belirtti. Meriç, şunları söyledi:

"Bir başlangıç noktası belirledik, eğitmen zaten güzergahı çizmiş, belirli ağaçların önünde dura dura, böyle korudan yukarıya, bayağı bir yürüyerek tırmandık. O, belli ağaçları, otları, çiçekleri duraklama noktaları olarak belirlemiş. Bize ağaçla ilgili fikrimizi soruyordu, işte 'Neye benziyor?' gibi... Sonra bir ağacı nasıl tanırsın onu anlattı, mesela çevresine döktüğü yemişten... Bu benim hiç aklıma gelmeyen bir şeydi. Halbuki gerçekten öyle; ağacın yemişi dibine düşer, eğer ağaçla ilgili ne olduğu hakkında bir fikir edinmek istiyorsan dibindeki yemişlere, yapraklarına bakmalısın. Aslında çok basit bir bilgi ama ben bunu o zaman fark etmiştim."

Karahindibanın adını, yaşadığı evin yakınındaki ağacın adının defne olduğunu Orman Kaşifleri etkinliği sonrasında fark ettiğini aktaran Meriç, edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak için en etkili yöntemin, onu yaşayarak öğrenmek olduğunu söyledi. Meriç, "Benim hafızam çok zayıftır. Orman Kaşifleri'ne katıldım ve bir sene boyunca hiç oraya uğramadım. Bir sene sonra Beykoz Korusu'na oğlumla yaprak toplamaya gittik ve o güzergahın hepsi aklımdaydı. Ağaçların yerlerini, eğrelti otları mesela böyle çok kuytu köşede bir yerdeydi, onları bile hatırladım. Tecrübe ederek, dokunarak öğrenmenin ne kadar etkili bir yöntem olduğunu fark ettim." diye konuştu.

- "Tabiatta olmak bir parçanı kaybetmişsin de tamamlıyorsun gibi hissettiriyor"

Stresli ve yoğun şehir yaşamından kısa bir süre de olsa uzaklaşıp, Orman Kaşifleri etkinliğine katılmanın bireyin kendisine verebileceği en güzel hediyelerden biri olduğunu dile getiren Meriç, "Tabiatta olmak gerçekten çok iyi hissettiriyor insana, bir parçanı kaybetmişsin de tamamlıyorsun gibi. Böyle tamlık, bütünlük, 'Buradayım, burada olmaktan çok mutluyum.' hissi veriyor, çok enteresan." ifadelerini kullandı.

Meriç, projenin önemini bir kez daha vurgulayarak, "Niyeti ve yöntemi çok güzel. İnsanlara çok güzel yaklaşıyorlar, size çok keyifli bir tecrübe oluyor. Bu tarz etkinliklerin bir alışveriş merkezine gidip bir şeyler yapmaktan veya bir oyun parkuruna gitmekten daha etkili ve daha faydalı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

