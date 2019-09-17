YEMEK

Orman mantarının şimdi tam zamanı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Ordulu vatandaşlar yüksek kesimlere giderek zor şartlarda imece usulü ile topladıkları orman mantarını sofralarında afiyetle yiyorlar. Yüksek kesimlerde yetişen ve toplamasının oldukça zor olduğu orman mantarına bugünlerde ilgi büyük.

Orman mantarının şimdi tam zamanı

Özellikle yaz ayı sonunda ormanlık alanda kendiliği ile yetişen orman mantarı lezzeti ile kendisinin yüksek kesimlerde yetişmesi vatandaşlara büyük çile çektirse de yine de kendini doğal ortamda bulduruyor.

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Her yıl bu aylarda orman mantarı toplamak için kırsal alana çıktıklarını söyleyen Özgür Özmen, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte orman mantarlar yaylalara yakın yerlerde kendini göstermeye başladı. Yetiştiği yere araçlar giremediği için yolun yaklaşık 3 kilometresini yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz. Zor da olsa mantarların yetiştiği yeri tahmin edip bulduğumuzda gerçekten çocuklar gibi seviniyoruz. Götürdüğümüz kovalara veya poşetlere mantarları toplayarak tekrar evlerimize dönüyoruz. Mantarlar aynı yerde 1 hafta sonra tekrar oluyor ve bizler yine o zorlukları çekerek toplama işlemini yapıyoruz. Lezzeti adeta bizi kendisine çağırıyor. Ayrıca çok toplayanlar komşularına veya arkadaşlarına belli bir ücret karşılığında satıyorlar. Tezgahlarda bugünlerde yüksek kesimlerde toplanan orman mantarlarını görüyoruz. Kilosu 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Yani ana geçim kaynağımız olan fındıktan daha fazla fiyatı var” dedi.

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