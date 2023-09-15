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Orman yangını dron ile görüntülendi

15.09.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını sebebiyle yükselen dumanlar ve alevler kentin yer yanından görüldü.

Orman yangını dron ile görüntülendi

Vatandaşlar yangının bir an önce kontrol altına alınması için ekiplere destek verdi. Orman yangını dron ile görüntülendi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy içesinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını kentin her noktasından görüldü. Ekiplerin söndürmek için canla başla mücadele ettiği yangında vatandaşlarda kovalar ve su tankerleriyle ekiplere destek oluyor.
Onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, askeri itfaiye de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangının çıktığı bölgedeki okullarda okuyan 2 bin öğrenci Çerkezköy Kaymakamlığı’nın talimatıyla dumandan etkilenmemeleri için okullarından tahliye edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

Orman yangını dron ile de görüntülendi.

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