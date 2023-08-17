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Orman yangını gönüllüsü sayısı 118 bine ulaştı

17.08.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başlattığı ’orman yangın gönüllüsü’ uygulamasında sayı 118 bini buldu.

Orman yangını gönüllüsü sayısı 118 bine ulaştı

Yangınlara karşı mücadeleyi güçlendirmek ve toplumu orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 11 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ’Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik’ kapsamında başlatılan gönüllü uygulamasında sayı 8 bin 144’ü kadın olmak üzere 118 bini buldu.

Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık hem de adli sicil yönünden engeli bulunmayanlar Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuranlar, teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Orman yangınlarına müdahaleyi nasıl gerçekleştireceklerini uygulamalı öğrenen adaylar, sınavda başarılı olmaları halinde sertifika alarak gönüllü oluyor ve orman yangınlarında görev alıyor.

Gönüllülerden, yangın öncesinde halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesinde, yangın esnasında ise ekiplerle yangına müdahalede destek, ekiplerin iaşe nakilleri gibi değişik alanlarda faydalanılıyor. Yangınlarda görev alan gönüllülerin sayısını artırmayı planlayan OGM, belirli dönemlerde hatırlatma eğitimleri ve organizasyonları da düzenliyor.

“GENÇLERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE VATANDAŞLARIMIZI GÖNÜLLÜ ORDUMUZA BEKLİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin orman varlığını artırmak ve orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anımsattı.
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün yanı sıra kara gücünün de önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizerek, bu kapsamda araç ekipman sayısını her geçen gün artırdıklarını ve personel kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti.
Orman yangınlarıyla mücadelede teyakkuz halinde olduklarını kaydeden Yumaklı, “Vatandaşlarımızın orman yangınlarıyla ilgili gösterdikleri duyarlılık bizleri memnun ediyor ancak gerekli eğitimi almadan orman yangının devam ettiği sahada bulunmaları tehlike barındırıyor. Orman yangınlarıyla mücadelemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız, gerekli şartları taşıyorlarsa eğitim programlarımıza katılabilir ve gönüllü olabilirler. 118 bin orman yangın gönüllümüz, alevler ile mücadelemize güç katıyor. Gençlerimiz başta olmak üzere şartları taşıyan vatandaşlarımızın gönüllü ordumuza katılmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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tarım ve orman bakanı

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