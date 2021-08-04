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Orman yangınında evlerini kaybeden yaşlı çift, hayvanlarının da alevlerden etkilenmesinin üzüntüsünü yaşıyor

04.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aladağ ilçesindeki orman yangınından son anda kurtulan Duysak çiftinin, tavuk, güvercin, kedi ve köpek gibi hayvanları yangından zarar gördü - Yaşlı çiftin, yangında yaralanan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin de ziyareti sırasında fark ettiği kedisinin tedavisi veterinerde sürüyor - Nazif Duysak: - "Bakan Yardımcımız kedimizin durumunu görünce aldı götürdü. Kedimizin bir an önce iyileşip tekrar bizim yanımızda olmasını bekliyoruz"

FİKRET KAVĞALI/ÖMER FANSA - Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan, evleri ve ahırları da kullanılamaz hale gelen yaşlı çift, hayvanlarının da alevlerden etkilenmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınının etkilediği Topallı Mahallesi'nde yaşayan Nazif (67) ve Fatma Duysak (72) çiftinin evleri ve ahırları kullanılamaz hale geldi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin önüne AFAD tarafından kurulan çadırda yaşamlarını sürdüren Duysak çifti, bazıları telef olan tavuk, güvercin, kedi ve köpek gibi hayvanlarının da yangından etkilenmesinin hüznünü yaşıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, bölgeye ziyaretinde yaşlı çiftin kedisinin yaralandığını ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu fark etti.

Işıkgece'nin talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kedi, daha sonra veteriner kliniğine sevk edildi. Burada "Hayat" adı verilen kedi, tedavisi tamamlandıktan sonra yaşlı çifte teslim edilecek.

- İneklerin iplerini çözüp jandarmayla bölgeden uzaklaştılar

Nazif Duysak, AA muhabirine, evlerinin damında çardakta yatarken yakınlardaki tepeye gelen orman yangınından kozalak sıçraması sonucu çardağın üstündeki otların alev aldığını söyledi.

Çardağa hortum tutarken evin ve ahırın da alevler içinde kaldığını ifade eden Duysak, "Çardağın üstü kamışlıktı. Ben de hortum taktım su tutuyordum. Hanım 'Giden gitti, inekleri çöz canımızı kurtaralım' dedi. O sırada jandarma da geldi. Biz kalktık jandarma geldi. Bana 'Sen daha ne duruyorsun?' dedi. Bizi Orman İşletme Şefliğinin arabasına bindirdi, köyden çıkardı. Etrafımızı yangın sarmış, jandarma bizi uzaklaştırdı." dedi.

Duysak, yangında sadece ineklerinin kurtulduğunu, evi ve ahırı yandığı gibi bazı tavukları, 3 güvercin ve 2 kedisinin de telef olduğunu, köpeğini ise henüz bulamadıklarını ifade etti.

- "Kedimiz bizi akrep, yılan, böcek gibi hayvanlara karşı koruyordu"

Yangından sonra evlerine döndüklerini ve AFAD tarafından buraya kurulan çadırda yaşamaya başladıklarını belirten Duysak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece'nin ziyareti sırasında yaralı haldeki tek kedisinin tedavi için Adana'ya götürüldüğünü anlattı.

Kırsal alan olması nedeniyle kedilerinin kendileri için önemli olduğunu bildiren Duysak, şöyle konuştu:

"Kedimiz bizi akrep, yılan, böcek gibi hayvanlara karşı koruyordu. Akşamdan sonra ava çıkar, o hayvanları yakalardı. Evimize gelmesine izin vermiyordu. Kedimizi de seviyordum ben. Bakan Yardımcımız kedimizin durumunu görünce aldı götürdü. Kedimizin bir an önce iyileşip tekrar bizim yanımızda olmasını bekliyoruz. Gece gündüz dışardayız. Çadırda yatıyoruz, dışarda yatıyoruz. Kedi bizim adeta bekçimizdi. Bir an önce iyileşip bize gelmesini arzu ediyoruz."

- Gözyaşlarıyla bekliyor

Fatma Duysak da 3 kedisinden 2'sinin telef olduğunu, diğerinin de yaralandığını gözyaşları içerisinde anlatarak, "Kedim haşereyi, fareyi tutuyordu. Kedim mutlaka gelsin. Çok önemli benim için. Ayakları yandı kedimin. Kedim çok önemli. Çok güzel, her şeyi avlıyordu. Acıktığı, susadığı zaman miyavlıyordu. Benim gelip ayaklarımı yalar, uykudan kaldırırdı." dedi.

Adana Veteriner Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve veteriner hekim Erhan Ayna da yangında yaralanan tüm hayvanları ücretsiz tedavi ettiklerini, "Hayat"ın da tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Vücudunun farklı noktalarında yaraları vardı. Yaraları tedavi edildi. Büyük bir değişim oldu, takibe devam ediyoruz. Zannedersem iki gün sonra taburcu olacak düzeye gelecek." ifadelerini kullandı.

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