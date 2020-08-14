Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ’’Orman yangınları ile mücadele, değerlendirme ve planlama’’ toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıda, Bilecik’in genel asayişini, güvenliğini ve huzurunu tehdit edebilecek önemli konuların arasında orman yangınlarının da geldiğini belirterek, orman yangınları hususunda bakanlıkların gerekli çalışmayı yaptığını, aynı hassasiyetle çalıştıklarını ve gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti. Bilecik’in yüzde 57’sinin ormanlarla kaplı olmasından dolayı, orman yangınları açısından hassas bölgelerin bulunduğunu ve önleyici hizmetlerin sunulması gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, ’’Bir taraftan korona virüs ile mücadele ederken bir taraftan da, bu tür tehlikeleri bertaraf edebilmek için özel çaba sarf etmek gerekiyor. Pandemiden dolayı insanlar kapalı kalmaktan bunaldı. Ama kontrolsüz bir çıkış, kontrolsüz davranışlar getirir. Serbestliğin kontrolsüz sonuçları olmaması açısından özellikle yangın oluşturabilecek alanlara dönük tedbirleri almalıyız. Sadece yasaklamalarla olacak bir konu değil, korona virüs ile mücadelede olduğu gibi orman yangınlarına karşıda aynı hassasiyetin en üst seviyede olması gerekir. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız’’ vurgusunu yaptı.

Orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu belirten Vali Şentürk, ’’Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız hem de diğer kurumlarımızın hassas olması lazım. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz ama bir yangın çıktığında da hepimiz seferber olmak durumundayız. Bizi ilgilendirmez yaklaşımı olmaz herkes elinde ne varsa yani bir ibrikle bile su dökebiliriz. Gerekirse kazma kürekle söndüreceğiz. Bu hassasiyeti en üst seviyede tutmalıyız’’ dedi.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Ataş da orman yangınları ile ilgili Bilecik’i de kapsayan istatistiki veriler, personel ve yangınlarda kullanılan araç gereç durumları, ormanlık alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, yangın havuzları bugüne kadar Bilecik genelinde meydana gelen önemli yangınlar ve müdahale görüntülerinin de yer aldığı sunum gerçekleştirdi.

Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, orman yangınları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında alınması gereken müşterek tedbirler ile görev ve sorumlulukların karara bağlanmasıyla ilgili toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile komisyonda yer alan daire müdürleri katıldı.

