Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek

MARDİN (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin, "2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak, 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız." dedi.

Karacabey, Mardin'de bir otelde düzenlenen Orman Genel Müdürlüğü "2022-2024 Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de yanmış bütün orman alanlarının istisnasız olarak tekrar ağaçlandırıldığını ve orman haline getirildiğini belirterek, bu yıl da başta yanan sahalar olmak üzere ülkenin orman varlığını artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesiyle 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri, "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında ağaç ve fidan dikimi yapıldığını anımsatan Karacabey, "2021 yılı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları açısından maalesef çok zor ve acı bir yıl oldu. Yaklaşık 143 bin hektar orman alanımızı bu yaz orman yangınlarında maalesef kaybettik. Şimdi bu yanan alanları tekrar orman haline getirmek, bir yıl içinde tekrar ağaçlandırmak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Karacabey, yangın bittiği günden itibaren sahada yanan ağaçların temizliği çalışmalarına başlandığını dile getirerek, bir taraftan o sahaların temizliği devam ederken bir taraftan da ağaçlandırmanın sürdüğünü aktardı.

11 Kasım'da Geleceğe Nefes Programı kapsamında ülkenin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde yaklaşık 700 bin vatandaşın katılımıyla toplam 5 milyon 100 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Karacabey, bu çalışmaların bir kısmının da özellikle Antalya ve Muğla 'da yanan sahalarda gerçekleştiğini dile getirdi.

Karacabey, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bütün vatandaşların bu programa çok büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Orman yangınları ile mücadele

Bütçelerinin sadece çıkan yangının söndürülmesinden ibaret olmadığına dikkati çeken Karacabey, yangınların öncesinde de hem araç, gereç, teçhizat hem de personel olarak hazır olmanın yanı sıra arazide de gereken çalışmaların yapıldığını aktardı.

Karacabey, yangının orman bloklarında hızla ilerlemesini önlemeye yardımcı olacak veya müdahaleyi kolaylaştıracak bir takım altyapı tesisleri ve çalışmaların da gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu ana kadar Türkiye genelinde 4 bin 150, orman içerisinde yaptığımız havuzlar ve göletler var. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınlara daha hassas olan o bölgelerimizde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangın havuzlarını ve göletlerini planlıyoruz. Onlar da bütçemiz içerisinde değerlendirdiğimiz çalışmalar." ifadelerini kullandı.

- "2022'de helikopter sayısını 55'e çıkacağız"

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla görülmeye başlanması ile Orman Genel Müdürlüğü olarak filo ve ekiplerini daha da güçlendirmek için de çalıştıklarını vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"2022 yılı bütçesinde yangın söndürme uçağı alınması ile ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah bu yıl bitmeden ihalesi sonuçlanacak, 5 orman yangını söndürme uçağını artık kendi demirbaşımıza geçirecek ve kullanmaya başlayacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamlandı. 2021 yılında 9 helikopter ile çalıştık. İnşallah 2022 yılında bu helikopter sayısını da 55'e çıkacağız. Bildiğiniz gibi dünyada orman yangınlarını gözetlemede ve yönetmede İHA'yı kullanan ikinci ülke Türkiye. İlk Amerika kullandı, ikinci olarak biz kullandık. 2019 yılında bunun çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında 4 İHA kullandık, 2022 yılında ise inşallah 8 İHA kullanmayı planlıyoruz şu an için. İnşallah 8 İHA ile ormanlarımızı gözetleyeceğiz."

Üç gün sürecek toplantıya, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve bölgeden il müdürleri katıldı.

