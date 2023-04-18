Ormana bırakılan köpekler yaban hayatı tehdit ediyor

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümünde görev yapan, Yaban Hayatı Derneğinin de başkanı olan Koca, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır ormanlık alanlarda yoğun şekilde arazi çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Sahipsiz köpeklerin genelde insanlara saldırdıklarında gündeme geldiğini hatırlatan Koca, bu hayvanların yaban hayatına da ciddi zararları olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

İnsanların genelde çocuklarını sevindirmek ya da arkadaşından görüp özendikleri için köpek sahiplendiklerini vurgulayan Koca, bakımı zor olduğu veya hastalandığı için hayvanların sokağa veya ormana bırakıldığını kaydetti.

Köpeklerin evcil türler olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Koca, "Bu türlerin doğada kendiliğinden hayatta kalma imkanları maalesef çok fazla olmuyor. Örneğin kurtlar doğada nasıl beslenebileceğini, nasıl hayatta kalabileceğini biliyor. Gerekli şeyler içgüdüsel olarak bünyesinde var." dedi.

"YİYEBİLECEK OLSA DA OLMASA DA HEPSİNE SALDIRABİLİYOR"

Ahmet Koca, doğada beslenme alışkanlığı olmayan köpeklerin birçok canlıya zarar verebildiğini dile getirdi.

Köpeklerin beslenmek için hangi hayvana saldırması gerektiğini bilmediğine dikkati çeken Koca, "Köpekler doğadaki bütün türlere saldırabiliyor. Öldürebilecek ya da yiyebilecek olsa da olmasa da hepsine saldırabiliyor. Son dönemde, ülkemizdeki en büyük tür olan boz ayılara da köpeklerin zarar verdiğine yönelik derneğimize bilgi geliyor. Kızılcahamam'da bir ayıya ormanlık alanda köpeklerin saldırması görüntülenmişti. Boyut aslında çok ciddi. Basına, insanlara ve çocuklara daha çok zarar verdikleri yansıyor ancak yaban hayata da çok ciddi zararları var. Sahipsiz köpekler, doğadaki hamile bireylerin de yavru düşürmesinde önemli bir etken oluyor." diye konuştu.

Koca, doğal alanlardaki köpeklerin istisnasız hepsinin toplanması gerektiğini belirtti.

Önlem alınmazsa doğadaki yabani türlerin neslinin tükenebileceği uyarısında bulunan Koca, "Bu köpekler öncelikle ormandan toplandıktan sonra kısırlaştırılmalı. Ardından barınaklara konulan hayvanların sıkı şekilde kontrol altında tutulması gerekiyor. Kimse lütfen bakamayacağı, kendi ailesinden bir birey gibi ilgilenemeyeceği hayvanı sahiplenmesin." ifadelerini kullandı.

Koca, ormanlık alandaki köpek sürüsünün bir yaban keçisine saldırdığı anların kayıt altına alındığını, görüntülerin durumun ciddiyetini göstermesi açısından önemli olduğunu aktardı.

