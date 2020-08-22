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Ormana sıçramadan söndürülen yangının izleri gündüz ortaya çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Denizli’de gece kuru otlardan yükselen, güçlükle kontrol altına alınan ve ormanlık alana sıçramak üzere olan yangının yaşattığı tehlike gündüz ortaya çıktı.Yangın, Buldan’ın Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi mevkinde gece saatlerinde meydana geldi.

Denizli’de gece kuru otlardan yükselen, güçlükle kontrol altına alınan ve ormanlık alana sıçramak üzere olan yangının yaşattığı tehlike gündüz ortaya çıktı.
Yangın, Buldan’ın Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi mevkinde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kuru otların bulunduğu alanda çıkan alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alana yakın olan bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Şiddetli rüzgarlar sebebiyle alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcarken alevlerin kontrol altına alındığı alanın gündüz görüntüleri tehlikeyi ortaya çıkardı. Yangının ormanlık alana sıçramaması ise tek teselli oldu.

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