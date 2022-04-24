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Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor

24.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici: - "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her hafta 150 kişi gelip tatbikatlara, eğitimlere katılıyor. Bunun yanında muhafaza memurlarımızı, işçilerimizi eğitiyoruz" - "Antalya'da geçen yıl 5 helikopter vardı, bu yıl 10 helikopter, 2 tane de ilave uçak olacak. 12 hava aracımız, bir de yönetim helikopterimiz ile yangınlara müdahale edeceğiz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ülke genelindeki orman teşkilatında görevli 2 bin işletme şefi, Antalya'da Türkiye'nin tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yangınlarla mücadeleye hazırlanıyor.

Döşemealtı ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce kurulan merkezde, yangınlarda etkin mücadele yürütebilmek amacıyla yerli ve yabancı katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Bugüne kadar 16 ülkeden 238 kişiyi ağırlayan merkezde, her yıl "yangın mevsimi" (Orman Kanunu'na göre mayıs ayı başından kasım ayı sonuna kadarki dönem, yangın mevsimi olarak tanımlanıyor) öncesi Türkiye'deki orman teşkilatı mensupları eğitime tabi tutuluyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangın mevsiminin yaklaştığını ve buna yönelik gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan yangın çıkmaması için mümkün olduğunca insanlara ulaşarak bilgilendirme yaptıklarını, okullarda tiyatro gösterileri ile öğrencileri bilinçlendirdiklerini dile getiren Dikici, diğer yandan da teşkilat üyelerini olası yangınlara karşı eğittiklerini kaydetti.

- Her hafta 150 kişiye eğitim

Yangın mevsimi öncesi her yıl Orman Genel Müdürlüğünde çalışan işletme şeflerine, muhafaza memurlarına, işçilere teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini belirten Dikici, şunları söyledi:

"Şu anda 2 bin işletme şefimizi Antalya'da eğitime tabi tutuyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her hafta 150 kişi gelip tatbikatlara, eğitimlere katılıyor. Bunun yanında muhafaza memurlarımızı, işçilerimizi eğitiyoruz. Her gelen grup 5 gün eğitim alıyor, 3 gün büroda teorik, 2 gün de arazide uygulamalı eğitim görüyor. Temsili yangın çıkarıyoruz, söndürüyoruz, arazöz, tırmık kullandırıyoruz."

Merkezin uluslararası alana hizmet verdiğini aktaran Dikici, son 2 yıldır salgın nedeniyle yabancılara yönelik eğitimlere ara verildiğini ancak bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğiyle yeniden farklı ülkelerden ormancıları ağırlayacaklarını kaydetti.

- Vatandaşları duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı

Vedat Dikici, araç gereç konusunda da gerekli takviyelerin yapıldığını bildirdi. Özellikle hava araçlarının sayısının arttığına işaret eden Dikici, "Antalya'da geçen yıl 5 helikopter vardı, bu yıl 10 helikopter, 2 tane de ilave uçak olacak. 12 hava aracımız, bir de yönetim helikopterimiz ile yangınlara müdahale edeceğiz. Yangın mevsimi öncesi hemen hemen bütün hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Yangınlarla mücadelede sadece teşkilatın çabasının yeterli gelmeyeceğini ifade eden Dikici, vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, "Geçen yılki felaketi unutmayalım, o çektiğimiz acıları tekrar yaşamayalım. Açıkta ateş yakmayalım, pikniğe gidip dikkatsizlik yapmayalım, arabadan sigarayı atmayalım. Her şeye dikkat edelim. Vatandaşlarımıza çok dikkatli olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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