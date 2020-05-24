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Ormanda dövdükleri kişinin görüntüsünü sosyal medyada paylaşan çete üyelerine operasyon

MUĞLA HABERLERİ  | 24.05.2020 19:09 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun yönettiği operasyonda, 3 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri kişiyi döverek tehdit eden ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bir kişinin ormanlık alanda bir aracın yanında darbedildiği belirlendi.

Görüntülerde, R.E'yi darbeden şüphelilerin,Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alenen aşağıladığını, ayrıca mağdura tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu da tespit eden ekipler, paylaşımın Bodrum'da yaşayan O.D. tarafından yapıldığını saptadı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun yönettiği eş zamanlı operasyonda Y.T, H.B.T. ve O.D. gözaltına alındı.

"Kasten öldürme, yağma, hırsızlık, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından aranan firari şüpheli Ö.E'nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Tutkanlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün üyelerinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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