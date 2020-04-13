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Ormanda işbaşı eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından aday orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimlerinin tüm İşletme Müdürlüklerinde devam ettiği bildirildi.Domaniç ve Tavşanlı İşletme Müdürlüklerinde Orman Mühendislerine yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenen eğitimler, Orman Muhafaza Memurları için Domaniç ve Tavşanlı İşletme Müdürlükleri ile ortak olarak düzenlenirken, eğitimler de verilen bilgiler ve yapılan uygulamalar göz doldurdu.Düzenlenen işbaşı eğitiminde özellikle, Orman İdaresi ve Planlama, İşletme ve Pazarlama, Silvikültür ile Orman Zararlıları ile Mücadele konuları olmak üzere tüm ormancılık konularında uygulamalı eğitim verildi.Orman Muhafaza Memurlarına verilen eğitimlerde ise; ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması esasları, koruma ekipleri çalışma esasları, orman suçlarının takibi, suç tutanağı tanzimi, arama ve el koyma işlemleri, damga yönetmeliği, orman ürünlerine verilecek taşıma belgelerine ait yönetmelik ve talimat hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yapılan uygulamalı eğitimlerin Aday Orman Mühendisler ve Orman Muhafaza Memurları için verimli geçmesi dileklerini ileterek, öğrenilen tüm bilgilerin zamanında, doğru ve etkili kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti.Yapılan eğitimlere Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Mustafa Ertem, Domaniç Orman İşletme Müdürü Güryay Volkan Andiç, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, Orman İşletme Şefleri, aday Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından aday orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimlerinin tüm İşletme Müdürlüklerinde devam ettiği bildirildi.
Domaniç ve Tavşanlı İşletme Müdürlüklerinde Orman Mühendislerine yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenen eğitimler, Orman Muhafaza Memurları için Domaniç ve Tavşanlı İşletme Müdürlükleri ile ortak olarak düzenlenirken, eğitimler de verilen bilgiler ve yapılan uygulamalar göz doldurdu.
Düzenlenen işbaşı eğitiminde özellikle, Orman İdaresi ve Planlama, İşletme ve Pazarlama, Silvikültür ile Orman Zararlıları ile Mücadele konuları olmak üzere tüm ormancılık konularında uygulamalı eğitim verildi.
Orman Muhafaza Memurlarına verilen eğitimlerde ise; ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması esasları, koruma ekipleri çalışma esasları, orman suçlarının takibi, suç tutanağı tanzimi, arama ve el koyma işlemleri, damga yönetmeliği, orman ürünlerine verilecek taşıma belgelerine ait yönetmelik ve talimat hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yapılan uygulamalı eğitimlerin Aday Orman Mühendisler ve Orman Muhafaza Memurları için verimli geçmesi dileklerini ileterek, öğrenilen tüm bilgilerin zamanında, doğru ve etkili kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Yapılan eğitimlere Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Mustafa Ertem, Domaniç Orman İşletme Müdürü Güryay Volkan Andiç, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, Orman İşletme Şefleri, aday Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

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