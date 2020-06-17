YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

MUĞLA HABERLERİ  | 17.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.Fethiye’ye tatile gelen Berkan Kizi, Kayaköy Mahallesinde doğru yürüyüşe çıktı.

Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Fethiye’ye tatile gelen Berkan Kizi, Kayaköy Mahallesinde doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan Kizi 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yardım istedi.
Bölgenin ormanlık alan olması üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timi sevk edildi.
Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından bulunan Kizi’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kazada ölen hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

Kazada ölen hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Orhan Gencebay’ın Acı Günü

Orhan Gencebay’ın Acı Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.